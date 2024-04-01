В Петербурге поезд сбил мужчину на путях у станции "Сортировочная"

Мужчина погиб после того, как оказался на пути у высокоскоростного поезда у станции "Сортировочная" на юго-востоке Петербурга, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

На путях погиб 29-летний уроженец Архангельской области, получив травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, в прошедшие выходные мужчина попытался перейти пути на 9-м километре 5-го пикета у станции "Сортировочная".

Уточняется, что машинист поезда подавал сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения все равно не удалось избежать.

Сейчас транспортная полиция и следствие проводят проверку.

Фото: ЗАКС.Ру