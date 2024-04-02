В Петербурге сильно похолодает после аномального тепла

В Петербурге похолодает после высокой температуры, которая была 1 апреля, об этом 2 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, город окажется под влиянием северо-восточной периферии циклона, центр которого в середине дня окажется над Прибалтикой. Появятся плотные облака, усилится ветер, пойдет дождь, а дневной прогрев будет слабым.

Воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 3 апреля, температура воздуха опустится еще сильнее, а также пойдут дожди с мокрым снегом.

Фото: ЗАКС.Ру