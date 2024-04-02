В Петербурге с полицейских взыскали компенсацию за незаконное задержание

Смольнинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск мужчины, которого безосновательно задержали и оштрафовали по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) в конце 2020 года.

Штраф в 500 рублей был год спустя отменен Всеволожским городским судом, прекратившим производство по делу. Как передает объединенная пресс-служба городских судов, вина гражданина не была доказана.

После задержания мужчина вынужденно находился в отделе полиции дольше суток. Все это время он не ел и не пил, вследствие чего потребовалось вызвать скорую помощь. Он также не мог пользоваться средствами гигиены и не мог связаться с родными и коллегами. Свои неудобства и моральный ущерб истец оценил в 100 тысяч рублей. Суд взыскал с регионального главка МВД в его пользу впятеро меньшую сумму.

Фото: ЗАКС.Ру