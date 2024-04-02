Атаковавшая полицейских в баре петербурженка получила условный срок

В Петербурге вынесли приговор посетительнице бара "Фасоль", где она вступила в конфликт с компанией полицейских. Последние в конце прошлого года попытались ее задержать и оформить по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Однако, как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, женщина оказала активное сопротивление.

В уголовном деле петербурженки три эпизода: два из них связаны с насилием по отношению к полицейским (ст. 318 УК), один - с оскорблением их же (ст. 319 УК).

Одного из силовиков фигурантка укусила, а другому сломала нос. Московский районный суд назначил ей три года условного срока и три года испытательного срока.

Фото: ЗАКС.Ру