По делу о хищении 2,4 млн рублей у "Роскосмоса" петербуржца осудили условно

В Петербурге вынесли приговор сотруднику ФГУП "СКТБ "Технолог" Александру Астратьеву. Его осудили за экономическое преступление 11-летней давности, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Астратьева, работавшего в 2013 году замдиректора по научной работе ФГУП "СКТБ "Технолог", Василеостровский районный суд признал виновным в организованном и особо крупном мошенничестве по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).

Суд установил, что сотрудник госпредприятия не выполнил оплаченные работы и тем самым похитил у корпорации "Роскосмос" почти 2,4 млн рублей, выделенных в рамках программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ". Своей вины фигурант не признал. Ему назначили пять с половиной лет условного срока.

Астратьев, с которого также взыскали всю сумму ущерба, действовал сообща с представителем ООО "Химстрой".

Фото: ЗАКС.Ру