По делу об оставлении части в Петербурге задержали мобилизованного

Петербургские правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который был мобилизован осенью 2022 года, отправился на лечение и решил не возвращаться в воинскую часть. Как сообщает "Фонтанка", задержание случилось рано утром во вторник на станции метро "Кировский завод", тогда как сам мобилизованный живет на севере города.

Задержанного обвиняют в самовольном оставлении места службы в период мобилизации (ст. 337 УК). Дело завели в декабре минувшего года, после чего старшего сержанта запаса, проходившего службу в Калининградской области, объявили в розыск.

Фигуранту грозит от пяти до десяти лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру