Драпеко хочет видеть антитеррористический штаб в каждом муниципалитете страны

Избранная от Петербурга депутат Госдумы Елена Драпеко высказала свои соображения о требующихся стране мерах антитеррористической безопасности. К решениям в сфере безопасности на фоне недавней трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле" подключили думский комитет по культуре, в котором она занимает пост первого заместителя.

В понимании справоросса меры защиты каждого культурно-массового учреждения должны регулярно обновляться, для чего необходимо создать паспорта безопасности каждого такого объекта. В этом, по словам Драпеко, с ней согласился на недавнем закрытом совещании генеральный прокурор Игорь Краснов.

Более того, специальные антитеррористические штабы нужно создать в каждом муниципалитете, уверена депутат.

"Такие штабы должны работать на уровне всей страны, и это их зона ответственности - проверять адекватность мер, которые предпринимаются для безопасности граждан", - рассказала она "Ленте.ру".

Напомним, что в теракте 22 марта, устроенном в здании концертной площадки, по официальным данным погибло более 140 человек.

Фото: ЗАКС.Ру