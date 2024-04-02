В Петербурге взыскали компенсацию с заключенного, залившего водой камеру в СИЗО

В Петербурге удовлетворили иск, поданный администрацией СИЗО "Кресты" к одному из заключенных из-за его неосторожных действий. Речь идет о неудачно проведенной уборке камеры два года назад, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Ответчик, как установил Колпинский районный суд, своей неаккуратностью испортил и сделал нефункциональной стационарную камеру видеонаблюдения на нижнем этаже, залив ее водой. Технику пришлось списать. Представители пенитенциарного учреждения оценили понесенный ущерб в 71 тысячу рублей.

Свою вину бывший подследственный признал и размер требуемой суммы оспаривать не стал.

Фото: ЗАКС.Ру