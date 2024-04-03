До конца мая ЦИК протестирует ГАС "Выборы"

Центризбирком сообщил 4 апреля о намерении проверить готовность цифровой платформы Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0) к использованию в ходе Единого дня голосования в сентябре. Тестирование начнется 15 апреля, а завершится 31 мая.

Проверка коснется подсистемы автоматизации избирательного процесса и нормативно-справочной подсистемы, а заодно интернет-портала и регистра участников избирательного процесса. Тренировка пройдет в три этапа, включая подготовку, само тестирование и подведение итогов.

"По итогам этой тренировки мы будем принимать решение о введении Цифровой платформы в опытную эксплуатацию — это важнейшее решение для нас", — приводит Telegram-канал Центризбиркома слова зампреда комиссии Николая Булаева.

На прошлой неделе спикер Заксобрания Александр Бельский предположил, что выборы губернатора Петербурга в сентябре могут продлиться в течение трех дней. Глава Горизбиркома Максим Мейксин поддержал подобную идею.

Фото: ЗАКС.Ру