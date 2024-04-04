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Новости 18:45

Обитатели ЖК в Кудрово на несколько дней остались без лифтов из-за прорыва трубы

фото ЗакС политика Обитатели ЖК в Кудрово на несколько дней остались без лифтов из-за прорыва трубы

Владельцы квартир в жилом комплексе "Капитал" (Кудрово, Ленинградская улица, 7) понесли неудобства вследствие коммунальной аварии, случившейся в четверг утром. Речь идет о четвертом подъезде 18-этажного здания, где прорыв трубы с кипятком привел к подтоплению. Фото и видео с места событий опубликованы в паблике жильцов дома "ВКонтакте".

На время жильцы лишились горячего водоснабжения. Кроме того, затопило лифты. Как рассказала изданию 47news хозяйка одной из квартир, подобное случается не в первый раз.

Управляющая компания "Сервис Плюс" доложила журналистам, что подача воды уже восстановлена. Однако запуска лифтов жильцам многоэтажки придется ждать как минимум до понедельника.

фото: unsplash


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