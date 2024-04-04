До конца года в МО "Полюстрово" достроят новый водопровод

Петербургский Водоканал рассказал о ходе строительства нового чугунного водопровода на востоке Петербурга, который будет обслуживать свыше 100 тысяч горожан.

Работы ведутся на полуторакилометровом участке проспекта Металлистов, на отрезке между Пискаревским проспектом и шоссе Революции. Новая магистраль метрового диаметра станет дублером водопровода, проложенного почти 60 лет назад. Таким образом предполагается снизить аварийность и сделать водоснабжение надежнее.

Новый инфраструктурный объект будет обеспечивать водой почти тысячу зданий, из которых 91 - это социальные учреждения. Работы обещают завершить до конца календарного года.

фото: Водоканал Санкт-Петербурга / Telegram