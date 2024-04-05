В Петербурге сохранится холодная погода 5 апреля

В Петербурге сохраняется стабильная и холодная погода со снегом и гололедом, об этом 5 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду будет формировать гребнь довольно холодного и преимущественно сухого скандинавского антициклона. Из-за этого город накроет плотными облаками, возможны снег и дождь, а также гололедица.

Воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 6 апреля, временами пройдут дожди, однако температура повысится и составит +4…+6 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру