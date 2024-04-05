В телефонах подозреваемых в теракте в "Крокусе" нашли фото людей в камуфляжной форме

В Следственном комитете России рассказали, что нашли в мобильных телефонах подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в СК, именно "Крокус Сити Холл" выбрал человек, который курировал предполагаемых террористов.

Также следователи рассказали, что в одном из мобильных телефонов, изъятых у подозреваемых, обнаружены скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла", а также подъездных путей к нему. Эти фото получил куратор 24 февраля – за месяц до трагедии.

Представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что еще в телефонах нашли фото людей в камуфляжной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Эти снимки могут говорить о связи теракта и СВО, по мнению следователей.

Фото: пресс-служба МЧС России