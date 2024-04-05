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Новости 10:49

Отделения МФЦ Ленобласти будут принимать граждан по биометрии в рамках тестирования системы

фото ЗакС политика Отделения МФЦ Ленобласти будут принимать граждан по биометрии в рамках тестирования системы

В Ленинградской области начнется пилотный прием граждан в МФЦ по биометрическим данным без паспорта, об этом 5 апреля пишет "Известия" со ссылкой на вице-прмьера Дмитрия Григоренко.

По мнению властей, обслуживание по биометрии будет быстрее, безопаснее и проще. Посетителям нужно просто посмотреть в камеру на месте, где работает сотрудник. После того, как личность будет установлена и подтверждена, формируется заявление на оказание услуги.

При этом отмечается, что посещение МФЦ по биометрии не означает, что получить услуги нельзя будет по паспорту. Биометрия станет лишь альтернативой, а не заменой паспорту.

Помимо Ленобласти такой эксперимент проходит в Челябинской и Липецкой областях. Если тест пройдет успешно, то внедрение биометрии в МФЦ начнется во всех регионах России.

Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга


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