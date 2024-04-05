Полиция задержала в Петербурге подозреваемого в хищении 25 млн рублей у поставщика Минобороны

Сотрудники экономической полиции задержали в Петербурге жителя Пскова по подозрению в особо крупном хищении, об этом 5 апреля пишет "Фонтанка.ру".

По версии следствия, подозреваемый похитил миллионы от контракта на поставку средств защиты для военных нужд. Махинация вскрылась при исполнении контракта на 120 млн рублей для Минобороны на поставку 200 тысяч тактических перчаток в воинскую часть.

Этот контракт был заключен в конце 2022 года с ростовской компанией, а та обратилась в фирму Петербурга. Ей перечислили аванс в виде 55 млн рублей.

Однако подозреваемый, по мнению следователей, обманул генерального директора петербургской фирмы и убедил перевести 25 млн рублей из аванса на счета подконтрольных компаний и самого предпринимателя.

Мужчину задержали дома на улице Подрезова. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Фото: ЗАКС.Ру