Две ночи подряд будет закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) введут новые ограничения для водителей из-за строительства Витебской и Шкиперской развязок, об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе "Магистрали северной столицы".

Ограничения будут введены в выходные, 6 и 7 апреля. Въезд на ЗСД будет перекрыт с Благодатной улицы в сторону южной развязки с Кольцевой автодороги (КАД) из-за строительства Витебской развязки.

Строительство Шкиперской развязки приведет к ограничениям на крайней правой полосе ЗСД у Васильевского острова при движении на юг. Ограничения вводятся с 6 утра 6 апреля до 20 часов вечера 7 апреля и с 9 утра 13 апреля до 20 часов вечера 14 апреля.

Водителей попросили быть внимательнее и напомнили, что вся информация выведена на табло.

Фото: ЗАКС.Ру