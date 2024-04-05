ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:48

Две ночи подряд будет закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы

фото ЗакС политика Две ночи подряд будет закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) введут новые ограничения для водителей из-за строительства Витебской и Шкиперской развязок, об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе "Магистрали северной столицы".

Ограничения будут введены в выходные, 6 и 7 апреля. Въезд на ЗСД будет перекрыт с Благодатной улицы в сторону южной развязки с Кольцевой автодороги (КАД) из-за строительства Витебской развязки.

Строительство Шкиперской развязки приведет к ограничениям на крайней правой полосе ЗСД у Васильевского острова при движении на юг. Ограничения вводятся с 6 утра 6 апреля до 20 часов вечера 7 апреля и с 9 утра 13 апреля до 20 часов вечера 14 апреля.

Водителей попросили быть внимательнее и напомнили, что вся информация выведена на табло.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама