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Новости 12:17

Бухгалтер ЖКС №1 Кировского района угрожала следователю по делу компании

фото ЗакС политика Бухгалтер ЖКС №1 Кировского района угрожала следователю по делу компании

Правоохранительные органы задержали в Петербурге бухгалтера управляющей компании "ЖКС №1 Кировского района", об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следователей, женщина может быть причастна к хищениям компании. Сами преступления совершались с октября 2021 по июль 2022 года. Компания подделала документы собраний собственников и в 2018 году получила в управление 113 домов Кировского района. Руководство ЖКС получало деньги с жильцов, но компания услуги взамен не оказывала.

Задержанная бухгалтер была задержана, она, как уточняется, угрожала следователю. Ему и его близким звонили неизвестные и угрожали расправой. Теперь в отношении нее возбуждено дело по статье об угрозе насильственных действий в связи с осуществлением правосудия (ч.2 ст.296 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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