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Новости 13:05

Бастрыкина заинтересовала деятельность кофейной фабрики под Петербургом

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовала деятельность кофейной фабрики под Петербургом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобами, оставленными в социальной в сети "ВКонтакте" в связи с деятельностью кофейной фабрики в Новосаратовке (Ленинградская область). 

Местные жители недовольны выбросами в атмосферу, которые осуществляет промышленное предприятие. Утверждается, что проблема досаждает гражданам уже несколько лет и негативно влияет на их самочувствие.

Бастрыкин поручил подчиненным в регионе проверить фабрику на предмет возможного нарушения природоохранного законодательства.

В Новосаратовке, сразу за кольцевой автодорогой, разделяющей Петербург и область, расположена производящая кофе фабрика "Орими". Если открыть этот объект на "Яндекс.Картах", можно прочесть самые разнообразные отзывы о деятельности предприятия.

фото: пресс-служба СК


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