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Новости 13:44

Набережную Черной речки хотят благоустроить к концу 2024 года

фото ЗакС политика Набережную Черной речки хотят благоустроить к концу 2024 года

Администрация Приморского района Петербурга объявила конкурс на разработку проекта по благоустройству берегов Черной речки, об этом 5 апреля пишет MR7.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная цена контракта составляет почти 2,5 млн рублей. Для благоустройства набережной был выбран участок от улицы Генерала Хрулева до Сабировской улицы. Общая площадь обновленной набережной составит 2,91 гектара. Решить, кто будет заниматься проектом, должны 23 апреля.

На территории набережной будет озеленение, малые архитектурные формы, площадки для детей и спорта, уличная мебель и так далее.

Завершить работы по благоустройству набережной хотят к концу 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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