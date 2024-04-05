Правоохранители заподозрили пропаганду наркотиков в песнях ленинградского поэта Алексея Вишни

В песнях ленинградского поэта и композитора Алексея Вишни заподозрили пропаганду и рекламу наркотических и психотропных веществ, об этом 5 апреля рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Пропаганду наркотиков заподозрили специалисты Московского центра наркологии. Речь идет в том числе и о песне "Шприц", которая ранее была очень популярна в социальной сети TikTok. Сама песня вышла в 1991 году.

Тогда песня была одобрена советской цензурой и входила в список песен альбома Алексея Вишни "Танцы на битом стекле".

Также пропаганду заподозрили в менее популярной песне "Нам хана", она вышла в середине 90-х годов. По словам самого создателя, песни были написаны 30-40 лет назад, и умысла никакого не имели, поэтому свою вину не признает.

Несмотря на слова Вишни, правоохранители песни квалифицируют по статье о пропаганде наркотиков и психотропных веществ (ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ). Дело уже поступило в суд.

Фото: ЗАКС.Ру