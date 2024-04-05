ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:46

Железнодорожная станция "Пулковские высоты" в Петербурге может открыться к 2026 году

фото ЗакС политика Железнодорожная станция "Пулковские высоты" в Петербурге может открыться к 2026 году

Железнодорожную станцию "Пулковские Высоты" собираются открыть к 2026 году, об этом 5 апреля пишет MR7.ru со ссылкой на компанию-подрядчика "Терминал Ресурс". 

Станция появится в Пушкинском районе Петербурга рядом с пересечением улиц Сарицкой и Соколиной. Заказчиком работ выступает АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания". Федеральное агентство железнодорожного транспорта утвердило проект.

Пассажирский пункт будет находиться на перегоне Шоссейная – Александровская. Сама станция будет площадью 838 квадратных метров и высотой 23 метра. 

Рядом со станцией разместят автостоянку на 99 мест и автобусную стоянку на 15 мест. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама