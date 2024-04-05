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Новости 15:57

На набережной Фонтанки началось восстановление фонтана

фото ЗакС политика На набережной Фонтанки началось восстановление фонтана

В Петербурге приступили к реконструкции безымянного аварийного фонтана, расположенного в сквере рядом с домом №160 по набережной Фонтанки, о чем сообщает Водоканал, проводящий работы.

Объект появился на своем месте четверть века назад. На баланс Водоканала он попал уже в нефункциональном состоянии, отрезанный от инженерных сетей.

До конца лета рабочие установят взамен старой новую чашу, выполненную из серого гранита, и проложат новые коммуникации. Струи воды будут освещаться архитектурной подсветкой. Вокруг фонтана восстановят порушенное благоустройство.

Пока в сквере ведут земляные работы и демонтаж. 

фото: gov.spb.ru


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