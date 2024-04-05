Агапитову заинтересовал ПНД, препятствовавший установлению инвалидности

К петербургскому омбудсмену Светлане Агапитовой обратился молодой человек, у матери которого развилось психическое заболевание. Семья безуспешно пыталась добиться от одного из психоневрологических диспансеров выдачи направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Последняя была нужна для установления инвалидности.

Под предлогами, которые семья сочла оскорбительными, ей было отказано в прохождении МСЭ. В частности, сотрудники заподозрили родственников болеющей женщины в желании избавиться от нее и переложить заботу о ней на государство. Ситуацию сдвинуло с места вмешательство омбудсмена, о чем сообщается на сайте Агапитовой.

Районная администрация впоследствии доложила, что по итогам конфликта семьи и ПНД было проведено служебное расследование на соответствие поведения сотрудников служебному Кодексу этики. Оказалось, что оно документу не противоречит.

"Хочется спросить, кто проводил данное служебное расследование, и с содержанием Кодекса этики тоже очень хочется ознакомиться, а заодно и с работой самого ПНД, я в нем еще не была. В ближайшее время обязательно это сделаем с коллегами", - такими словами отреагировала на полученную информацию Агапитова.

В конечном счете проблема семьи была решена: комиссия врачей выдала направление на МСЭ.

Фото: ЗАКС.Ру