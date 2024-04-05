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Новости 18:55

На Васильевском острове отремонтируют асфальт на набережных Смоленки и Макарова

фото ЗакС политика На Васильевском острове отремонтируют асфальт на набережных Смоленки и Макарова

Несколько улиц Василеостровского района Петербурга приведут в нормативное состояние, об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы пройдут на набережных Макарова, Смоленки и Прибалтийской площади, а общая протяженность отремонтированных дорог составит 3,26 километров.

Движение транспорта с 8 по 17 апреля будет ограничено на Прибалтийской площади от улицы Кораблестроителей до Морской набережной. Дорожники поменяют 3.6 тысяч метров квадратных полотна.

Также дорожники займутся ремонтом набережных Макарова и Смоленки, которые являются очень значимыми для острова и популярными у водителей. Там займутся ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Фото: ЗАКС.Ру


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