Прокуратура хочет конфисковать квартиру у сотрудницы Кингисеппской таможни

Северо-Западная транспортная прокуратура вечером в пятницу сообщила о новом поданном в суд иске. Он касается собственности сотрудницы Кингисеппской таможни и ее супруга. По мнению надзорного ведомства, имущество было нажито на неподтвержденные доходы.

Речь идет о расположенной в Ленобласти квартире стоимостью 6 млн рублей, которую ведомство хочет обратить в доход государства.

Госслужащая имеет должность инспектора таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Ивангород. Движение иска проконтролирует Ленинград-Финляндский транспортный прокурор.

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