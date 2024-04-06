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Новости 11:39

СК в Петербурге вышел на сомнительное бюро ритуальных услуг

фото ЗакС политика СК в Петербурге вышел на сомнительное бюро ритуальных услуг

Расследование мошенничества в жилищно-коммунальной сфере навело петербургское управление Следственного комитета на следы преступления, предположительно совершенного конторой ритуальных услуг.

Правоохранители установили, что ЖКС №1 Кировского района входит в группу компаний ПАО "ГИТ". СК утверждает, что бенефициаром ее выступает предприниматель, объявленный в международный розыск.

Бизнесмен, по новым данным следствия, на полученные преступным путем деньги оплатил строительство здания, в котором оказывались ритуальные услуги. При этом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось. Владелец предприятия Грант Агасьян, утверждают следователи, из-за рубежа продолжает получать прибыль.

Расследование дела в отношении ЖКС, в котором сумма ущерба оценивается в 80 млн рублей, продолжается.

фото: пресс-служба ГСУ СК по Петербургу


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