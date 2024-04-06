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Новости 14:14

Бастрыкин вновь услышал противников застройки сада Ивана Фомина

фото ЗакС политика Бастрыкин вновь услышал противников застройки сада Ивана Фомина

Петербуржцы, пытающиеся защищать от застройки сад Ивана Фомина на севере города, вновь рассказали о своей проблеме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Жалоба, о которой пишет пресс-служба ведомства, связана с вырубкой деревьев. По мнению заявительницы, вырубка стала возможна из-за недобросовестного определения границ зеленой зоны. Чиновников обвиняют в том, что инвентаризационная комиссия действовала в пользу третьих лиц.

Ранее Бастрыкин уже ставил конфликтную ситуацию на контроль. Региональное управление СК продолжает вести процессуальную проверку. Очередной доклад о саде Ивана Фомина должен будет представить глава следственного управления по Петербургу Олег Бобков.

фото: пресс-служба СК


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