Бастрыкин вновь услышал противников застройки сада Ивана Фомина

Петербуржцы, пытающиеся защищать от застройки сад Ивана Фомина на севере города, вновь рассказали о своей проблеме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Жалоба, о которой пишет пресс-служба ведомства, связана с вырубкой деревьев. По мнению заявительницы, вырубка стала возможна из-за недобросовестного определения границ зеленой зоны. Чиновников обвиняют в том, что инвентаризационная комиссия действовала в пользу третьих лиц.

Ранее Бастрыкин уже ставил конфликтную ситуацию на контроль. Региональное управление СК продолжает вести процессуальную проверку. Очередной доклад о саде Ивана Фомина должен будет представить глава следственного управления по Петербургу Олег Бобков.

фото: пресс-служба СК