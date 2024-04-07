Отпускник должен обращаться в военкомат при получении повестки, заявил Картаполов

При получении электронной повестки в отпуске призывник должен уведомить военкомат о сроках своего прибытия, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Прерывать отпуск ради этого не нужно, полагает он.

"Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", — поведал парламентарий.

Ранее в разговоре с РИА Новости Картаполов допустил возможность получения призывником двух повесток — соответственно электронной и бумажной. Он уточнил, что первые в весенний призыв 2024 года будут рассылаться в тестовом режиме. Основной же пока останется бумажная повестка.

"Ничего страшного в этом нет", — выразил мнение депутат и добавил, что при получении двух повесток являться следует по бумажной, хотя обе они одинаковы.

Стартовавший 1 апреля весенний призыв продлится в России до 15 июля. За это время планируется призвать 150 тысяч срочников, в том числе 2,5 тысячи человек из Петербурга. От предыдущих нынешняя кампания отличается в том числе и тем, что под ее действие попадают граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее под призыв попадали россияне в возрасте от 18 до 27 лет.

Фото: duma.gov.ru