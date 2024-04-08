Петербургские суды оставили в России двух нелегальных мигрантов из-за службы в ВС РФ

На территории России оставили двух нарушителей миграционного законодательства, которые решили добровольно вступить в ряды ВС РФ, об этом 8 апреля в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Первый нарушитель является гражданином Казахстана, его дело рассматривали в Куйбышевском районном суде Петербурга. Он въехал в Россию еще в начале 2020 года, а 30 марта должен был покинуть страну, но не сделал этого.

В суде мужчина сказал, что его родной язык это русский и что он готов добровольно вступить на воинскую службу в ВС РФ. В итоге суд решил назначить ему только штраф в размере 5 тысяч рублей.

Вторым нарушителем стал житель Молдавии, его дело рассматривал Смольнинский районный суд Петербурга. В декабре суд решил выдворить его из страны и назначил штраф. Однако мужчина пришел в суд и попросил отсрочку исполнения постановления. Гражданин Молдавии пошел служить по контракту в ВС РФ. Суд отсрочку дал.

Фото: ЗАКС.Ру