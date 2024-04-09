Эксперты из СПбГУ проверили песню Шнурова про Беглова и уборку снега

Правоохранительные органы проверили песню лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "Покаянная" с критикой губернатора Петербурга Александра Беглова, об этом 9 апреля пишет "Коммерсантъ Санкт-Петербург" со ссылкой на заключение экспертизы в СПбГУ.

В песне Шнуров критикует губернатора за плохую уборку снега зимой. Заказчиком экспертизы в Санкт-Петербургском государственной университете (СПбГУ) выступил петербургский главк МВД. Специалистам нужно было выяснить, есть ли там фейки, и наносит ли композиция урон репутации Беглова.

По мнению экспертов, в песне специально распространяются фейки, однако они не скрыты и не выносятся как достоверная информация. Они отметили, что песня скорее про негативное отношение к Беглову.

Однако репутация губернатора от песни может пострадать. По мнению специалистов, представление информации в таком ключе действительно может оказать влияние на публику.

Песня появилась в зимний сезон 2021/2022 из-за проблем с уборкой снега и мусора в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру