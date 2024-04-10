Правоохранители обнаружили в подвале на Московском шоссе троих детей

Прокуратура, следователи и полиция Петербурга занялись делом в отношении родителей, которые содержали своих детей в подвале дома в Московском районе, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ведомств.

Во вторник, 9 апреля, местные жители обратились в полицию с сообщением о том, что в доме на Московском шоссе в подвале живут трое детей в антисанитарных условиях.

В петербургском Следственном комитете рассказали, что дети в помещении 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Несовершеннолетних нашли с их 41-летним отцом, а 21-летняя мать находится в другом субъекте России. Она ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а также к уголовной за покушение на кражу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ). Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверок по факту неисполнения обязанностей родителями.

Сейчас дети находятся в медицинском учреждении.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга