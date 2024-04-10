Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами конфликта с бывшим депутатом ЗакСа

Конфликт на выставке в Зеленогорске попал в фокус внимания председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщили в ведомстве 10 апреля. Днем ранее "Фонтанка" сообщила о жалобе посетителей музея ретроавтомобилей "Лошадиная сила" на его владельца, бывшего депутата петербургского Заксобрания Игоря Коровина.

"Главой ведомства поручено провести проверку по сообщению о применении администратором выставки в Санкт-Петербурге физической силы по отношению к женщине с ребенком", — проинформировали в СК.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного комитета по региону Олегу Бобкову организовать проверку в связи с инцидентом и представить доклад.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о применении администратором выставки силы к женщине с трехлетним ребенком. От посетительницы требовали покинуть выставочный павильон.

По информации "Фонтанки", инцидент произошел 30 марта. Согласно версии потерпевших, посетительница прошла на выставку, не дожидаясь покупки билетов мужем. Работающий администратором Коровин якобы потребовал от женщины покинуть помещение. Посетительницу попытались вытолкать, она упала вместе с ребенком на пол. Позже пострадавшая зафиксировала повреждения в травмпункте.

Сам Коровин заявил изданию, что клиенты будто бы "нападали на пожилого администратора музея". По его версии, посетителей попытались выставить прочь, на что те ответили попыткой порчи дверей. Предоставить видеозапись в подтверждение своих слов экс-депутат отказался.

В 2015 году Коровин обвинялся в избиении пенсионера на парковке. Возбужденное дело было прекращено в связи с примирением сторон, вслед за чем парламентарий был освобожден от ответственности в связи с декриминализацией статьи о побоях.

Фото: пресс-служба СК