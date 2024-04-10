В Петербурге суд заменил краеведу Витушкину арест на запрет пользоваться связью

Октябрьский суд Петербурга смягчил меру пресечения краеведу Дмитрию Витушкину, информацию об этом подтвердила 10 апреля адвокат Анастасия Пилипенко. Вместо ареста ему назначили запрет определенных действий.

"Мой подзащитный Дмитрий Витушкин наконец (впервые с октября) окажется дома, с родителями. Мы долго убеждали суды в том, что никаких оснований держать его под стражей нет и не могло быть", — написала Пилипенко в своем Telegram-канале.

Краеведа преследуют по делу о реабилитации нацизма в интернете (п. "в" ч. 2, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). В беседе с MR7 Пилипенко уточнила, что Витушкину запрещено покидать Петербург и Ленобласть, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу, за исключением членов семьи.

Витушкин был арестован в октябре 2023 года из-за публикации и комментария в соцсетях, в последний раз ему продлевали срок содержания в СИЗО месяц назад. Более подробно о краеведе и возбужденном против него деле читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти