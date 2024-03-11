Петербургскому краеведу Витушкину вновь продлили арест

В Петербурге в очередной раз продлили срок пребывания под стражей для краеведа и журналиста Дмитрия Витушкина. Его собираются держать под арестом до 11 апреля, сообщает портал MR7. Соответствующее постановление в понедельник вынес Октябрьский районный суд.

40-летнего мужчину, задержанного в октябре, обвиняют в двух эпизодах реабилитации нацизма с использованием интернета (п. в ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК). Дело завели из-за публикаций и комментариев в сообществе "ВКонтакте", которое администрирует Витушкин. Своей вины он не признает.

По оценке адвоката Анастасии Пилипенко, следствие может завершиться уже до конца марта. Подробнее о деле Витушкина читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти