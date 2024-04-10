ЗакС и муниципальный фильтр

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Единороссы в Законодательном собрании Петербурга последовательно выступают против снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах. На заседании 10 апреля в очередной раз обсуждали соответствующую инициативу от фракции "Яблоко". В ЕР уверены, что нынешний порог в 10% отлично себя зарекомендовал. В других партиях считают иначе.

Дискуссии о необходимости изменить муниципальный фильтр, то есть необходимое число депутатов, которые должны поддержать кандидата на выборах губернатора Петербурга, в городском парламенте возникают практически ежегодно. Сейчас по закону для участия в выборах претендент на пост главы города должен собрать 10% голосов в свою поддержку от действующего числа депутатов на момент объявления выборов. Это порядка 140 человек. При этом голоса должны быть минимум из трех четвертей муниципальных образований, то есть из около 80 МО. Кроме того, самовыдвиженцам вдобавок нужно будет собрать подписи 2% избирателей, зарегистрированных в Петербурге.

"Яблоко" предлагало сократить муниципальный фильтр в два раза, до 5% - минимального значения, установленного федеральным законодательством. Несмотря на то, что "яблочники" выступают против муниципального фильтра как критерия для выдвижения, они все равно пытаются добиться его снижения до максимально низкого уровня. Депутат Борис Вишневский* заявил, что во многих регионах страны требования к количеству подписей менее строгое, чем в Петербурге. Так, в Татарстане и Красноярском крае кандидатам на пост главы региона надо собрать 5% подписей, в Москве чуть больше - 6%. В Московской и Ленинградской областях нужно заручиться поддержкой 7% муниципалов. Отказ от 10% сделает выборы более конкурентными, уверены в "Яблоке".

С критикой законопроекта выступил единоросс Денис Четырбок. За полгода до выборов губернатора Петербурга, которые должны пройти в начале сентября, по его мнению, снижать фильтр преждевременно. Он попросил депутатов не поддерживать документ.

- Сам муниципальный фильтр является, скажем так, уравнивающей основой как для самовыдвиженцев, так и для тех, кто выдвинуты политическими партиями, представленными в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Мало поддержки избирателей, также необходима поддержка муниципальных депутатов.<...> Хочу обратить внимание, что как раз фильтр в 10% дает нам гарантированное подтверждение поддержки депутата конкретным представителем муниципального сообщества. Каких-либо оснований для снижения этого фильтра и каких-либо объективных, скажем так, предпосылок для этого, на мой взгляд, представлено не было. <...> Принятие этого документа фактически приведет к размыванию этой поддержки, что не будет способствовать тем целям, которое предъявляет избирательное законодательство, - заявил Четырбок.

Инициативу поддержали 17 депутатов. Еще один человек проголосовал против - им оказался единоросс Константин Чебыкин. Остальные депутаты решили не участвовать в голосовании по этому вопросу.

Электоральное меню

Ранее на тему муниципального фильтра высказывался председатель парламента Александр Бельский. Он считает, что без высокого барьера десятки кандидатов могут получить статус зарегистрированных, что в свою очередь, по мнению спикера, может сопровождаться подкупом мундепов и "хаосом". На заседании 10 апреля объяснений, почему большое количество кандидатов на выборах негативно скажется на выборах, в прозвучало немного. Например, Четырбок сравнил длинный бюллетень с разнообразным меню в ресторане.

- Помню те времена, когда с родителями ходил на участки, на выборах депутатов Государственной думы. Такие большие простыни, где было 40-50 партий… У меня тогда, у юного, возникал вопрос, почему так много, ну и родители тоже испытывали серьезные сложности в том, чтобы разобраться в этом избирательном бюллетене. Я бы, наверное, сравнил это, в каком-то смысле, с меню. Когда вы приходите в какое-нибудь заведение, общепита, ну и вам приносят одну книгу, вторую книгу, здесь меню такой-то кухни, здесь чайный набор и так далее. К сожалению, в этом ворохе предложений зачастую делаешь неправильный выбор, - рассуждал Четырбок.

Где именно делают неправильный выбор, на участке или в кафе, парламентарий не уточнил.

Отметим, в Петербурге по-прежнему можно столкнуться с "простынями" на избирательных участках. Как минимум на муниципальных выборах в многомандатных округах, где избирателям разом приходится выбирать пять человек. Теоритически, если каждая из шести парламентских партий выдвинет в округ по пять депутатов, то в бюллетене может оказаться минимум 30 фамилий, не считая самовыдвиженцев и представителей малых партий.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин считает, что претендент на такую серьезную должность, как губернатор Петербурга, должен быть подготовленным человеком со значительным уровнем поддержки.

- Это серьезная история и вызов перед кандидатом. Не ради того, чтобы просто поучаствовать и получить какие-то политические очки, а ответственно подходя к этому вопросу, - считает Иткин.

Напомним, предыдущий кандидат на выборах 2019 года от ЛДПР Олег Капитанов не смог преодолеть муниципальный фильтр даже после прямой просьбы к Александру Беглову, который руководил городом с приставкой врио. Он предложил оказать содействие в сборе подписей мундепов, на что Беглов заявил, что не может заставить депутатов поддерживать чью-либо кандидатуру. Зато сразу после просьбы Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям Смольного.

Придется договариваться

У всех партий, представленных в парламенте, кроме "Единой России" не соберется нужного для прохождения фильтра числа муниципалов-однопартийцев. ЛДПР по итогам муниципальных выборов 2019 года в городе смогли выиграть порядка 30 мандатов. У КПРФ - в два раза больше, однако полномочия некоторых были прекращены. У справедливороссов по итогам 2019 года насчитывалось около сотни мундепов. "Новые люди" физически не успели принять участие в тех выборах - партия была создана позже. Про "Яблоко" говорить не приходится. Последний год чуть ли не каждый месяц, а то и неделю, представителей этой партии лишают мандатов по разным причинам: из-за ошибок в декларациях, прогулов или заявления по собственному желанию. Число необременных партийной дисциплиной самовыдвиженцев также к концу депутатского срока заметно сократилось. Партиям придется искать поддержку среди представителей других объединений.

- Нужно общаться с другими муниципальными депутатами. В данном случае, я на что бы хотел обратить внимание, это муниципальный де-пу-тат. Человек, который выбран, человек, который обладает полномочиями и правом принимать самостоятельные решения. Который может пропустить кандидата, либо нет, - рассказал Иткин.

КПРФ также выступает за снижение фильтра и готовит поправку к законопроекту о корректировке законодательства о выборах губернатора. Как и в ЛДПР, коммунистам недостающих мундепов придется искать среди представителей других партий.

- В этом плане я считаю закон не совершенен. Более того, федеральный законодатель, хоть мы и в целом выступаем против муниципального фильтра, законодатель дал право ограничивать планку от 5% до 10%. Мы не обладаем тем числом [депутатов], 70 с лишним, поэтому нам нужно еще где-то брать эти подписи. Если мы их соберем, вы увидите, надеюсь, нашего кандидата, - заявил лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

Также критически высказалась лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

- Фильтр - это та история, на которой заканчиваются выборы губернатора. Они просто заканчиваются. Они не начинаются. Выборы должны быть абсолютно соревновательной, конкурентной историей, которая интересна для граждан. Муниципальный фильтр делает эту историю неинтересной и, собственно говоря, бесполезной. Для того, чтобы сохранить конкурентность в политике, мы должны избавиться от этого анахронизма и абсолютно вредного дела, - уверена депутат Марина Шишкина.

По словам лидера фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова, хоть фракция поддержала предложение по снижению фильтра, серьезной угрозы в нем не видит. Несмотря на отсутствие избранных от партии мундепов, желающие поддержать потенциального кандидата от "Новых людей" найтись могут после объединения с Партией роста. Также часть действующих муниципалов присоединилась к "Новым людям" еще во время кампании в ЗакС в 2021 году.

* Борис Вишневский признан Минюстом иностранным агентом





















Константин Леньков, фото - Михаил Масленников, ЗАКС.Ру