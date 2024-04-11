47news: В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении замглавы Водоканала

В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении заместителя директора Водоканала Вадима Чернышова, передает 11 апреля 47news. Фигуранта преследовали по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщило издание. По информации журналистов, произошло это на днях, при этом данные не в пользу обвиняемого показания остались без изменений.

Чернышову инкриминировали махинации при проведении конкурса на уборку территорий Водоканала, в деле фигурировала сумма в размере около половины миллиарда рублей. Сам фигурант сотрудничать со следствием отказался.

О задержании Чернышова стало известно 16 января, на следующий день суд поместил его под стражу. Пребывание замдиректора в СИЗО оказалось недолгим, уже 24 января суд по ходатайству следствия заменил ему арест на запрет определенных действий.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram