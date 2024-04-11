Дорожники приступили к асфальтированию нового участка Колпинского шоссе

В Петербурге дорожные рабочие приступили к асфальтированию участка Колпинского шоссе в рамках его реконструкции, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Еще на одном участке выполняются работы по переустройству инженерных сетей.

Укладка верхнего слоя асфальтобетона ведется на отрезке шоссе между трассой М-10 и Софийской улицей. Также продолжается строительство локальных очистных сооружений. В свою очередь, на участке от Софийской улицы до перекрестка улиц Танкистов и Фидерной перестраиваются инженерные сети, обустраиваются ливневая канализация и наружное освещение. Протяженность участков составляет 1,5 и 1,78 километра соответственно.

"Эти участки соединяют два района города, где располагается ряд логистических центров и промышленных складов. В результате реконструкции повысится их транспортная доступность, разгрузится въезд в Колпино", — сообщили в КРТИ.

Участки расширят до четырех полос, на них переделают инженерные сети, установят ограждения и шумозащитные экраны. Движение по ним планируют запустить в мае 2024 года.

Фото: krti.gov.spb.ru