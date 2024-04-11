Из-за свалки на Карельском перешейке возбудили уголовное дело

В Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за складирования отходов в карьере "Воронцовское - 2", сообщает ведомство. Объект находится рядом с поселком Первомайское, жители которого протестуют против проекта полигона в течение нескольких последних лет.

Следствие сочло, что при размещении отходов были нарушены правила охраны окружающей среды (ст. 246 УК), причем сделали это неустановленные лица.

В песчаном карьере складировались отходы III-IV классов опасности. Ущерб от этих действий для окружающей среды оценивается в 900 млн рублей. Ранее на проблему обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.

Активисты продолжают судиться с чиновниками из Росприроднадзора, одобрившего проект полигона. Противники стройки утверждают, что на местности обнаружены краснокнижные виды флоры и фауны.

фото: Против свалки в Первомайском / ВКонтакте