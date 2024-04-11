В тестировании новой ГАС "Выборы" примут участие 77 регионов

Избирательные комиссии в 77 регионах примут участие в тестировании ГАС "Выборы" 2.0, сообщили 11 апреля "Известия" со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина. Речь идет о субъектах страны, в которых в сентябре должен состояться Единый день голосования.

По словам Лопатина, новый вариант автоматизированной системы реализован на российском оборудовании и программном обеспечении. В ГАС "Выборы" 2.0 использованы современные технологии автоматизации избирательного процесса, а также хранения и обмена данными, следует из его рассказа.

"По результатам проведения общероссийской тренировки планируется принять решение о применении ГАС "Выборы 2.0" в рабочем режиме в Едином дне голосования 2024 года", — подытожил член Центризбиркома.

Как стало известно ранее, тестирование новой системы продлится в течение полутора месяцев. Оно стартует уже наследующей неделе, 15 апреля, а завершится в последний день мая.

В числе регионов, в которых планируется проведение выборов в сентябре, находится Петербург. Здесь должны состояться выборы губернатора и муниципальные выборы, а также довыборы депутата Заксобрания. Глава Горизбиркома Максим Мейксин позитивно оценивал возможность применения на них трехдневного голосования.

Фото: ЗАКС.Ру