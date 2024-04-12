Памятник конке у "Василеостровской" оставят на прежнем месте

Петербургское правительство определилось с будущим памятника конке у станции метро "Василеостровская". Вице-губернатор Валерий Москаленко сообщил, что он останется на пешеходной линии, где за последние два десятилетия стал привычной для горожан достопримечательностью.

На решение повлияли обращения граждан, взволнованных информацией о возможном переезде памятника. Возможный его перенос объяснялся нарушениями договора аренды участка. Москаленко встретился с арендаторами и владельцем копии вагона конки, что позволило найти компромиссный вариант использования объекта.

"Конка остается на привычном месте и сохранит свое функциональное назначение в качестве павильона для продажи периодической печатной продукции — под ее реализацию должно использоваться минимум 70% торговой площади", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

Два года назад памятник "уезжал" на реставрацию.

фото: Москаленко online / Telegram