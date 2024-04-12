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Новости 15:05

На границе с Эстонией задержали контрабандистов наркотиков на самокате

фото ЗакС политика На границе с Эстонией задержали контрабандистов наркотиков на самокате

Сотрудники Кингисеппской таможни на пропускном посту в Ивангороде задержали двоих людей без гражданства, которые пытались провезти в Эстонию запрещенные вещества.

На видео от Северо-Западного таможенного управления запечатлено то, что как минимум один из задержанных передвигался на самокате. Оба мужчины проживают в приграничной Нарве и нигде официально не трудоустроены.

У апатридов конфисковали 2,92 г наркотиков. По статье 229.1 УК (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ) им грозит реальный срок от трех до семи лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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