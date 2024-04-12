Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Полит.ру"

В России перестало быть доступным интернет-издание "Полит.ру". Блокировку провел Роскомнадзор.

В ведомстве заявили, что издание неоднократно размещало недостоверную информацию, "направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ", передает "Интерфакс".

РКН при осуществлении блокировки сослался на одну из статей федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Информационно-аналитическое издание "Полит.ру" - одно из первых в своем роде в России. Его основали еще в 1998 году.

фото: pixabay