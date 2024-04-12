Минюст включил в список иноагентов Асю Казанцеву*

Минюст в пятницу вечером записал в иностранные агенты популяризатора науки Асю Казанцеву*, журналиста Илью Барабанова**, псковского политика Николая Кузьмина***, бывшего заключенного Ивана Асташина****, писателя Илью Филиппова***** и ООО "ИНОАГЕНТ АВК"******, поскольку оно создано человеком в статусе иностранного агента - телеведущим Андреем Карауловым*******.

Деятельность, из-за которой новый статус достался петербурженке Аси Казанцевой*, ведомство охарактеризовало следующим образом.

"Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В упрек ей также ставятся выступления на ресурсах, к тому моменту тоже включенных в реестр иноагентов. Похожее описание применено и к Илье Барабанову**.

Из списка иноагентов в связи с ликвидацией юрлиц исключили "Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова", ООО "ЗП" и АНО "Лилит".

*Минюст внес Асю Казанцеву в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Барабанова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Николая Кузьмина в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Ивана Асташина в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Ивана Филиппова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес ООО "ИНОАГЕНТ АВК" в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Андрея Караулова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру