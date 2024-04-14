В тоннеле КЗС ограничат движение машин

С понедельника, 15 апреля, на внутреннем кольце в тоннеле комплекса защитных сооружений ограничат движение автотранспорта, сообщили в Дирекции КЗС. Причиной этого назвали ремонтно-восстановительные работы.

"Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут", — указали в КЗС.

Ограничения вводятся на период с 15 по 19 апреля в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Как отмечается, их введут в транспортном отсеке Невской стороны.

Фото: ЗАКС.Ру