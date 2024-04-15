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Новости 13:05

В Петербурге завершили сезон пункты приема снега

фото ЗакС политика В Петербурге завершили сезон пункты приема снега

До следующего холодного сезона в Петербурге закрылись снегоплавильные и снегоприемные пункты, о чем сообщает комитет по энергетики. В общей сложности прошедшей зимой работали 18 таких объектов. Они приняли 3 млн 115 тысяч кубометров снега. Больший показатель был достигнут только зимой 2021-2022 годов (почти 4,4 млн кубометров).

Больше всего снежных масс в минувшем сезоне свезли на пункт, расположенный на Мебельной улице (примерно 450 тысяч кубометров).

В предстоящие месяцы сооружения очистят от песка и грязи, отремонтируют и покрасят.

Фото: ЗАКС.Ру


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