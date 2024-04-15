Обманувший организатора экскурсий по петербургским крышам получил условный срок

В Петербурге вынесли обвинительный приговор местному жителю, который попытался осуществить мошеннические действия по отношению к организатору экскурсий по крышам (ч. 3 ст. 30 УК - ч. 3 ст. 159 УК).

Фигурант выдавал себя за человека, который способен повлиять на непривлечение бизнесмена к административной и уголовной ответственности из-за нелегальных экскурсий. В действительности такими связями в правоохранительных органах он не обладал, передает объединенная пресс-служба городских судов.

За то, чтобы избавить своего контрагента от неприятностей с законом, подсудимый потребовал от него 400 тысяч рублей. Предприниматель согласился с условием и обратился в полицию. Злоумышленника задержали при передаче муляжей банкнот.

Фигурант получил один год и восемь месяцев условного срока, признав вину частично.

Фото: ЗАКС.Ру