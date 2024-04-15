В Петербурге завели административные дела на "Л'Этуаль" и "Британские пекарни"

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобу гражданина, который счел себя обманутым рекламной акцией. Последнюю совместно проводили кондитерская "Британские пекарни" и магазин косметики "Л'Этуаль".

Сделав заказ в пекарне, мужчина получил два подарочных купона в "Л'Этуаль", которые, согласно условиям акции, были действительны с 5 до 19 марта. В указанный период он решил зайти за обещанными подарками, однако в них заявителю было отказано.

УФАС сочло, что реклама не содержит всей существенной информации об условиях маркетинговой акции, в связи с чем потребитель был введен в заблуждение. И на "Британские пекарни", и на "Л'Этуаль" завели административные дела как на компании, предположительно нарушившие федеральный закон о рекламе.

Фото: ЗАКС.Ру