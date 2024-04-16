На Ивлееву составили протокол о дискредитации армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный на блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. Ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом со ссылкой на представителей суда пишет РИА "Новости".

Дата рассмотрения дела, как и точная причина составления протокола, пока неизвестна. Блогеру грозит штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что с неприятностями от российских властей Ивлеева начала сталкиваться в конце прошлого года, когда организованная ею вечеринка в клубе "Мутабор" получила скандальную славу. Собравшиеся на мероприятии знаменитости были в полуобнаженном виде, из-за чего блогер до сих пор получает крупные иски от разного рода "общественников". Кроме того, из-за "голой вечеринки" ее оштрафовали на 100 тысяч рублей.

UPD Пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале уточнила, что заседание пройдет утром 25 апреля.

фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции