После посещения мясокомбината "Иней" Дмитриева раскритиковала Набиуллину

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева посетила расположенный в Купчино мясоперерабывающий завод "Иней" и обсудила с руководством и сотрудниками имеющиеся у них сложности. Прежде всего, предприятию не хватает кадров: оно укомплектовано только на три четверти. При этом проблему не решить расширением производства, поскольку кредит для этих целей мясокомбинату не по карману. По данным Дмитриевой, отдавать кредит придется под 20-25%.

Невозможность взять кредит, по словам депутата, ограничивает инвестиции. В связи с этим Дмитриевой захотелось обсудить ситуацию на предприятии с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Последняя считает, что инвестиции порождают инфляцию, поскольку имеется временной зазор между вложениями и выпуском готовой продукции. Депутат от Петербурга с ней категорически не согласна.

"Все не так примитивно, как усвоила Набиуллина. Например, это предприятие, производящее пищевую продукцию, не имеет никакого временного лага между вложениями и выпуском продукции, соответственно, никакого необспеченного платежеспособного спроса: сегодня кредит и инвестиции, и уже завтра колбаска, которую реально можно купить и съесть", - написала Дмитриева в своем Telegram-канале.

По словам законотворца, она уже объясняла этот экономический механизм в стенах нижней палаты. Дмитриева особо отметила, что на рынке мясных продуктов сегодня имеются и конкуренция, и спрос. Несмотря на это, завод "Иней" продолжает испытывать трудности экономического характера.

Фото: ЗАКС.Ру