В Петербурге обратили в доход государства машину и квартиры экс-сотрудницы МВД

Приморский районный суд Петербурга поддержал позицию прокуратуры и полностью удовлетворил ее иск, поданный к бывшей замначальника УМВД по Калининскому району Ксении Кокониной. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В собственность государства обратили принадлежащие Кокониной автомобиль Porsche Cayenne и две квартиры в центре города (одна на улице Марата, другая в Дмитровском переулке).

Все три единицы имущества, как показала проверка, были приобретены на неподтвержденные доходы. На машину и недвижимость в 2019-2021 годах было потрачено более 32 млн рублей. При этом официальный доход бывшей сотрудницы полиции в 2016-2021 годах составил немногим более 6,5 млн рублей. В свою очередь, ее супруг, скончавшийся в 2018 году, за последние три года жизни официально заработал менее 1,5 млн рублей.

Из органов внутренних дел Коконину уволили полтора года назад. Решение было объяснено утратой доверия.

Фото: ЗАКС.Ру